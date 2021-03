Pandemie : Corona-Zahlen in Luxemburg steigen weiter an

Corona-Zahlen in Luxemburg steigen weiter an

Die Corona-Lage in Luxemburg bleibt weiter angespannt. Die Zahl der Neuinfektionen ist in der vergangenen Woche weiter gestiegen. Die Inzidenz lag über 200.

Noch immer ist keine Entspannung in Luxemburg in Sicht. Auch in der vergangenen Woche ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter gestiegen. Bei über 64.000 Tests wurden 1313 Personen positiv getestet. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg auf knapp 210, in der Woche zuvor lag sie bei rund 200.