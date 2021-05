Militär und Inzidenzen : Verfassungsbeschwerde - Verfälschen US-Soldaten die regionale Corona-Statistik?

Trier Stimmen die regionalen Inzidenzwerte nicht, weil die hier lebenden Amerikaner in der Statistik nicht korrekt berücksichtigt sind? Ja, sagen mehrere rheinland-pfälzische Kommunalpolitiker und Gastronomen. Sie haben deswegen Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Mit einer Verfassungsbeschwerde wollen fünf Privatpersonen aus Rheinland-Pfalz erreichen, dass in den örtliche Corona-Inzidenzwert auch stationierte US-Streitkräfte mit einfließen. „Die Berechnungsgrundlage ist einfach falsch“, sagt der Bürgermeister von Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU). Er ist einer der fünf Menschen aus dem Kreis Kaiserslautern, die sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt haben. Daneben sind es zwei Einzelhändler, ein Gastronom und ein Hotelier.

Infizierte Soldaten fließen zwar in die Krankenzahlen mit ein. In der Einwohnerzahl aber fehlen sie, da keine Meldepflicht besteht. Das treibe die Inzidenz hoch und kann zur Schließung von Geschäften führen, wenn die gesetzlichen Höchstzahlen überschritten werden. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz als Indikator für das Infektionsgeschehen bezieht sich in Kreisen und kreisfreien Städten auf die Ansteckungen je 100 000 Einwohner.

„Wird das Infektionsgeschehen an falschen Inzidenzwerten festgemacht, so müssen alle die Folgen tragen und viel früher als notwendig die entsprechenden Einschränkungen ertragen, das ist nicht gerecht“, so Hechler. Nach seinen Berechnungen kann der Unterschied bis zu 25 Punkte ausmachen.

In den täglichen Veröffentlichungen des Landesuntersuchungsamts werden auch die Inzidenzzahlen unter Berücksichtigung der in der jeweiligen Kommunen lebenden US-Soldaten veröffentlicht. Danach war am Mittwoch im Eifelkreis Bitburg-Prüm der Inzidenzwert „mit“ Amerikanern um 2,9 Prozentpunkte unter dem offiziell vom Robert-Koch-Institut gemeldeten Inzidenzwert von 87,8. Im Kreis Bernkastel-Wittlich war der Wert „mit“ Amerikanern um 1,3 Prozentpunkte geringer.

Was die Vertreter der beiden Kreise zu der Verfassungsbeschwerde sagen, war zunächst unklar. Der Bürgermeister von Ramstein-Miesenbach und seine vier Mitstreiter hoffen nun auf eine einstweilige Anordnung des Verfassungsgerichts. Wann eine Entscheidung fallen könnte, gilt als offen.