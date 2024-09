IPA bei Stiftung Warentest Craft Beer aus Bitburg nur „befriedigend“ - das sagen die Gründer zur Note

Vor vier Jahren noch als weltbestes India Pale Ale (IPA) bei den World Beer Awards ausgezeichnet und in den Jahren danach drei Mal jeweils als Country Winner Germany betitelt, ist das Drunken Sailor IPA der Crew Republic aus Unterschleißheim bei München nun von der Stiftung Warentest abgewatscht worden. In ihrem jüngsten Test von zwölf Craftbieren der Sorten India Pale Ale und Pale Ale hat das in der Versuchsanlage der Bitburger Brauerei in der Eifel produzierte Bier weniger gut abgeschnitten.