Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit dem Chef der Landespflegekammer : Ist das Virus einmal drin, wird es eng

Trier Der Chef der Landespflegekammer spricht über die Gefahren durch die Epidemie in Heimen.

() In immer mehr Pflegeeinrichtungen kommt es zum Ausbruch des Coronavirus. Oft mit schlimmen Auswirkungen, In einer Wolfsburger Einrichtung sind 18 Bewohner nach einer Infektion gestorben. Was kann dagegen getan werden? Darüber sprach unserer Redakteur mit Markus Mai. Er ist Präsident der Landespflegekammer. Mai war stellvertretender Pflegedirektor im Trierer Brüderkrankenhaus und leitet nun die Stabsstelle Gesundheits- und Sozialpolitik in der Zentrale der Barmherzigen-Brüder-Trier-Gruppe.

Herr Mai, die Situation in den Pflegeheimen spitzt sich zu. Immer mehr Einrichtungen melden, dass Mitarbeiter und Bewohner infiziert sind. Könnte sich das zu einem bundesweiten Problem entwickeln? Könnten sich Pflegeeinrichtungen zu einem Hotspot der Corona-Epidemie entwickeln?

MARKUS MAI Das könnte sein. Die Zahlen der Infizierten und Toten in den Einrichtungen wegen Corona werden wohl auch noch steigen. In den vergangenen Wochen ist die Ausbreitung des Virus in erster Linie auf Partygänger, Fastnachtsfeiernde oder rückkehrende Urlauber zurückzuführen gewesen. Das war aber klar, dass es darauf nicht beschränkt bleiben wird und irgendwann auch Pflegeheime betroffen sein werden.

Wie stellt sich die Situation in den Heimen da?

MAI Wenn das Virus einmal in einer Einrichtung drin ist, ist das vom Grundsatz her sehr kritisch. Das Risiko, dass es eine flächendeckende Ansteckung in den Einrichtungen gibt, ist sehr hoch. Wenn einer infiziert ist, kann sich das Virus schnell dort ausbreiten.

Sind die Mitarbeiter in Einrichtungen und in der ambulanten Pflege auf solche Situationen vorbereitet?

MAI Fachlich auf jeden Fall. Ein Problem ist allerdings die fehlende Schutzausrüstung. Sehenden Auges nimmt man in Kauf, dass das Problem immer größer wird. Ich kenne Pflegedienste, die keine oder kaum noch Schutzausrüstung haben. Die wissen nicht, wie lange sie die Mitarbeiter noch zu den Patienten schicken können. Das belastet die Kollegen erheblich. Das Problem könnte sich in den Einrichtungen noch weiter verschärfen.

Inwiefern?

MAI Derzeit sind ja noch beschränkt Besuche in den Einrichtungen gestattet. Besuche und soziale Kontakte sind total wichtig für die Bewohner. Daher müsste man begrüßen, dass dies noch möglich ist. Wenn das aber dazu führt, dass Schutzausrüstungen vorgehalten werden müssen für Besucher, obwohl ohnehin schon zu wenig Material da ist, dann sehe ich das kritisch. Das Risiko einer Infektion steigt, wenn Besucher in die Einrichtungen kommen, solange es kein Kontaktverbot gibt.

Wie können Bewohner aber trotz Kontaktsperre soziale Kontakte aufrechterhalten?

MAI Man könnte ihnen Tablets zur Verfügung stellen, damit die Bewohner über Videokonferenzen in Kontakt mit ihren Angehörigen bleiben und diese dann so wenigstens mal sehen kann. Das könnte ja auch ein Appell an die Wirtschaft sein. Unternehmen, die etwas Gutes tun wollen, könnten Altenheime entsprechende Geräte überlassen.

Was geschieht, wenn sich ein Bewohner infiziert hat?

MAI Der Bewohner muss isoliert werden in seinem Zimmer. Dadurch wird die Pflege aufwändiger. Jedes Mal, wenn eine Pflegekraft in das Zimmer kommt, muss diese sich die Schutzausrüstung anlegen, beim Rausgehen muss sie diese wieder ausziehen. Falls es genügend Ausrüstung gibt. Hinzukommt, dass in solchen Situationen alle Bewohner möglicherweise tage- oder gar wochenlang in ihren Zimmern isoliert sein müssen. Dadurch verändert sich deren Stimmung. Damit müssen dann die Pfleger noch zusätzlich umgehen. Und das vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahren der gesamte Pflegesektor klein gespart worden ist.

Rächt sich nun der von Politik und Pflegekassen verordnete Sparkurs?

MAI Die Einrichtungen werden immer mehr unter Druck gesetzt, effizient zu arbeiten. Effizient zu arbeiten heißt auch, kostengünstiger an Material zu kommen. Da werden Einkaufsverbünde gegründet, es werden Lieferketten optimiert bis nach China oder andere Länder, in denen möglichst billig produziert wird. Die Konsequenz sehen wir derzeit.

Hätten Sie vor der Krise ernsthaft daran gedacht, dass wir uns in Deutschland darüber Gedanken müssen, ob Kliniken oder Pflegeheime ausreichend mit Schutzmasken und Desinfektionsmitteln ausgestattet sind?

MAI Nein, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber Experten haben genau davor schon vor geraumer Zeit gewarnt, dass es bei einer weltweiten Pandemie zu einem solchen Engpass kommen kann. Daher hätte sich die Politik beim Aufstellen von Pandemieplänen schon frühzeitig darüber Gedanken machen müssen.

Welche Lehren müssen gezogen werden?