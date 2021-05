Corona : Ist die dritte Welle gebrochen? Gesundheitsminister optimistisch

Trier Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht weiter zurück. Minister mahnt: Dürfen nicht übermütig werden. Trierer Experte fordert mehr Erstimpfungen. Betrugsverdacht bei Tests.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht weiterhin deutlich zurück. Die landesweite Inzidenz lag am Sonntag bei 31,8. Vor einem Monat betrug der Wert noch 124,5. Auch in der Region ist die Corona-Lage mittlerweile entspannt. Die Inzidenzen in allen vier Landkreisen und der Stadt Trier liegen seit Tagen unter dem Wert von 50. In Trier, Trier-Saarburg und Bitburg-Prüm sind bereits deutliche Lockerungen für Sport und Gastronomie in Kraft. In Bernkastel-Wittlich und in der Vulkaneifel werden diese in dieser Woche umgesetzt. Die niedrigste Inzidenz in der Region wies am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt Trier-Saarburg mit 22,8 auf. Ende April betrug der Wert noch 68,9. In Bernkastel-Wittlich und im Eifelkreis lag die Inzidenz vor vier Wochen noch über 100.