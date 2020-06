Hochzeit : Ja gesagt: Katarina Barley und Marco van den Berg haben geheiratet

Haben in Trier geheiratet: SPD-Politikerin Katarina Barley und Basketballtrainer Marco van den Berg. Nach dem Ja-Wort hatte der 55-Jährige ein Gedicht für seine Gattin vorbereitet. Foto: Simon Engelbert

Trier SPD-Politikerin Katarina Barley und Basketballcoach Marco van den Berg haben in Trier geheiratet. Warum die Flitterwochen jedoch erstmal warten müssen.

Sie haben es getan: Katarina Barley und Marco van den Berg haben sich das Ja-Wort gegeben. „Ja, es stimmt“, bestätigt der Niederländer am Freitag auf Volksfreund-Anfrage, „wir haben am 12. Juni in Trier geheiratet“. Im engsten Familienkreis habe die standesamtliche Trauung stattgefunden. Die Vize-Präsidentin des Europäischen Parlaments aus Schweich und der Basketballtrainer, der ab dem 1. Juli zum zweiten Mal den Cheftrainer-Posten bei Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier übernehmen wird, sind seit 2018 ein Paar. Für beide ist es die zweite Ehe. „Katarina trug ein wunderschönes elfenbeinfarbenes Kleid, ich einen dunklen nachtblauen Anzug mit roter Krawatte“, berichtet der 55-Jährige.