Liebe, Beruf, Gesundheit Was die Sterne 2024 bringen

In der ersten Jahreshälfte heißt es: Festhalten – es drohen Turbulenzen in der Liebe. Sonne, Venus, Mars und Merkur geben sich in Ihrem Zeichen die Klinke in die Hand. Das bedeutet einerseits Freude, anderseits kann es zu Machtkämpfen kommen. Pluto in Ihrem Zeichen sorgt für klare Verhältnisse und Venus für einen glücklichen Jahresabschluss.