Viele Anregungen : Jede Menge Ideen für die Landesgartenschau

Bitburg (red) Bei einer Bürgerbeteiligung zur Landesgartenschau 2026 in Bitburg haben unter www.landesgartenschau-eifel.de 59 Absender Anregungen per Online-Befragung eingereicht. Zudem sind 144 Postkarten, die unter anderem den Mitteilungsblättern beilagen, ausgefüllt beim Zweckverband Flugplatz Bitburg eingegangen. Darüber freuen sich der stellvertretender Verbandsvorsteher Joachim Kandels (Foto: rechts) und Mitarbeiter Daniel Schumacher. Die Ideengeber wünschen sich die Schaffung von Wohnraum, Park- und andere Grünanlagen, einen Wasserspielplatz, Wasserläufe/Seen, Spielplätze, Angebote für Kinder, heimische Sträucher und Bäume, Skateranlage, Hochbeet-Gestaltung, Kräutergarten - und noch mehr. Alle Anregungen und Ideen wurden an das für die Bewerbung zuständige Büro Planstatt Senner aus Überlingen weitergegeben und fließen in die Bewerbung und die Konzeption des Housing Areals mit ein. Bis 15. Oktober muss die Bewerbung beim Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz abgegeben werden, das für die LGS zuständig ist. Foto: tv/Konder/Kreisverwaltung