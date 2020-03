Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Aktueller Zahlen-Rundblick: Jetzt 155 bestätigte Corona-Fälle in der Region Trier

Interaktiv Die Zahl der Corona-Infizierten in der Region Trier ist im Vergleich zum Sonntag gestiegen. Volksfreund.de bietet einen Rundblick und nennt die Zahlen in der Region, in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Luxemburg.

In der Region Trier gibt es nach Stand von Montagabend, 19 Uhr, 155 Menschen, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind. Im Vergleich zum Sonntag (144) ist die Zahl damit um 11 gestiegen.

Im Einzelnen teilen sich die Zahlen wie folgt auf die Landkreise auf: Die meisten Infizierten gibt es weiterhin im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Dort sind nach aktuellen Angaben 48 Fälle bekannt. Am Sonntag waren es 45. Allerdings sind im Eifelkreis bereits drei Personen geheilt und aus der Quarantäne entlassen – somit gibt es 45 „aktive“ Fälle.

Auch im Kreis Vulkaneifel ist die Zahl minimal gestiegen. Dort gibt es einen neuen bestätigten Fall, somit steigt die Zahl auf 30. Ein neuer Fall ist im Kreis Bernkastel-Wittlich bestätigt worden. Dort sind nun 24 bestätigte Fälle gemeldet. Eine Person gilt als geheilt.

Im Kreis Trier-Saarburg gibt es am Montagabend 33 Infizierte, eine Steigerung um 2 im Vergleich zum Montag. In der Stadt Trier sind vier neue Fälle bestätigt worden, dort gibt es nun derer 20. Todesfälle aufgrund des Coronavirus gibt es in der Region Trier bislang nicht.

Blickt auf das gesamte Land Rheinland-Pfalz: Dort sind nun 1285 Personen infiziert. Die Landkreise der Region Trier sind nicht unter denen mit den meisten bestätigten Fällen. Diese gibt es im Kreis Mayen-Koblenz (151), im Kreis Bad Dürkheim (94), in der Stadt Mainz (82), im Kreis Alzey-Worms und im Westerwaldkreis (jeweils 78). Die Landeszahlen zeigen: Es gibt mehr als viermal so viele Fälle wie noch vor einer Woche und einen Anstieg um mehr als zehn Prozent (136 neue Fälle) in den letzten 24 Stunden.