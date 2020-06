Kostenpflichtiger Inhalt: Umwelt : Jetzt ist er wirklich wieder da - Der Wolf im Hunsrück

Trier Schaf bei Kastellaun von Raubtier gerissen: Geht auch ein ähnlicher Vorfall bei Gornhausen auf das Konto des Wolfes?

Erstmals seit mehr als 140 Jahren ist im Hunsrück wieder zweifelsfrei ein Wolf aufgetaucht. Das Raubtier hatte Anfang Mai in der Verbandsgemeinde Kastellaun ein Schaf gerissen. Eine genetische Untersuchung durch ein Frankfurter Institut ergab laut rheinland-pfälzischem Umweltministerium nun, dass es eindeutig ein Wolf war, der das Schaf getötet hat.

Ob das Raubtier dauerhaft im Hunsrück lebt, ist unklar. Um das klären zu können, wurde nach Angaben des Ministeriums eigens eine Wildtierkamera installiert. Bisher wurden sesshafte Wölfe in Rheinland-Pfalz nur im Westerwald nachgewiesen, darunter ein Wolfsrudel. Einzeltiere tauchten unter anderem auch in der Pfalz sowie bei Mainz auf, wo ein Wolf auf einer Autobahn überfahren wurde.

Der letzte Wolf im Hunsrück wurde am 12. Januar 1879 in der Nähe des Erbeskopfes durch einen Förster erschossen. Im April diesen Jahres wurde bei Gornhausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) ein verendetes Schaf entdeckt, das – so die Vermutungen von Anwohnern – einem Wolf zum Opfer gefallen sein könnte. Im Umweltministerium hieß es dazu allerdings, es habe dafür keinen zweifelsfreien Nachweis gegeben. Die jüngste Meldung vom Schafriss in der von Gornhausen nur rund 40 Kilometer entfernten VG Kastellaun lässt die Sache allerdings in einem anderen Licht erscheinen. Wölfe legen nach Angaben des Gerolsteiner Experten Michael Lueg nicht selten 70 Kilometer am Tag zurück.

Auch in Luxemburg war erst vor wenigen Wochen ein Wolf nachgewiesen worden, nachdem in der Nähe von Niederanven drei gerissenen Schafe entdeckt wurden. Dies hatten die von einem Fachlabor gemachten genetischen Untersuchungen eindeutig ergeben. Niederanven liegt an der Autobahn Luxemburg-Trier unweit des Luxemburger Flughafens.

Bei dem Wolf handelt es sich um ein Tier aus der sogenannten mitteleuropäischen Flachlandpopulation. Wölfe aus dieser Population hätten sich von der Weichsel im Zentrum Polens bis nach Niedersachsen verbreitet. In der Vergangenheit wurden Tiere aus dieser Population auch schon in Rheinland-Pfalz, Belgien und den Niederlanden nachgewiesen.

Bereits 2017 und 2018 hatte es erstmals seit über 100 Jahren wieder bestätigte Wolfsnachweise in Luxemburg gegeben. Der vor drei Jahren im Raum Holzem-Garnich an der Grenze zu Belgien aufgetauchte Wolf stammte allerdings aus der sogenannten Alpenpopulation, die vor allem in den italienischen und französischen Bergen vorkommt. Einen weiteren bestätigten Hinweis gab es im Jahr darauf in der Nähe von Fouhren bei Vianden. Die Herkunft dieses Wolfs ist allerdings unbekannt.