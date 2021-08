Konzert : Jubiläumskonzert in Trier

Miriam Powrósło an der Violine. Foto: Katharina Rings

Mit einem Jubiläumskonzert in der Aula des Auguste-Victoria-Gymnasiums in Trier wurden am Freitag 20 Jahre polnisch-deutsche Partnerschaft gefeiert. Diese besteht zwischen der Woiwodschaft Oppeln und Rheinland-Pfalz.

Schüler Fabian Kurpiela an der Trompete. Foto: Katharina Rings