Ungerechtfertigte Haft : Justizopfer sollen deutlich höhere Entschädigung bekommen

Wer zu unrecht eingesperrt wurde, soll dafür künftig deutlich höher entschädigt werden. Foto: dpa/Marcus Führer

Trier Wer zu Unrecht eingesperrt wurde, soll dafür künftig 75 statt 25 Euro pro Tag bekommen. Rheinland-Pfalz rechnet mit 150.000 Euro Mehrausgaben.

Zu Unrecht hinter Gitter sitzende Frauen und Männer sollen künftig deutlich höher entschädigt werden. Darauf haben sich die Bundesländer geeinigt. Derzeit werden Justizopfer mit 25 Euro pro Hafttag entschädigt. In Zukunft sollen sie das Dreifache bekommen, also 75 Euro am Tag.

„Eine ungerechtfertigte Haft ist ein enormer Eingriff in die Grundrechte. Sie ist mit Geld nicht aufzuwiegen“, sagte der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin im Gespräch mit unserer Zeitung. Der liberale Politiker unterstützt die geplante Neuregelung, die vom Bundestag noch abgesegnet werden muss (siehe Extra). Die Entschädigung des Staates für ungerechtfertigte Haft müsse angemessen sein, so Mertin. Der Entschädigungssatz in Deutschland sei auch im internationalen Vergleich sehr niedrig.

extra So geht es jetzt weiter Der Bundesrat hat dem Bundestag die Erhöhung der Haftentschädigung auf 75 Euro pro Tag vorgeschlagen. Der Gesetzentwurf wurde an die Bundesregierung gesandt, die dazu jetzt eine Stellungnahme formuliert. Anschließend legt die Regierung beide Dokumente dem Bundestag zur Entscheidung vor. Wann dieser sich mit dem Vorschlag des Bundesrates befasst, ist offen: Eine feste Vorgabe gibt es dafür nicht.

Nach Auskunft des Mainzer Justizministeriums hat Rheinland-Pfalz in den Jahren 2008 bis 2017 insgesamt 194 Haftentschädigungen gezahlt – insgesamt mehr als ein halbe Million Euro. 2018 zahlte das Land exakt 83.250 Euro Entschädigung.

Nach Angaben von Ministeriumssprecher Christoph Burmeister wurde die Entschädigung „ganz überwiegend für erlittene Untersuchungshaft“ gezahlt. Dabei sei es etwa um Verfahren gegangen, bei denen der Angeklagte am Ende freigespochen worden sei, oder um Verfahren, die mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden seien.

Dass Gefangene nach einer Verurteilung und Verbüßung zumindest eines Teils der verhängten Gefängnisstrafe – etwa nach einem Freispruch in einem Wiederaufnahmeverfahren – eine Entschädigung bekommen, ist laut Ministeriumssprecher Burmeister die absolute Ausnahme. Aus den vergangenen Jahren seien solche Fälle für Rheinland-Pfalz nicht bekannt.

Sollte der Bundestag der ursprünglich von den Länderjustizministern ausgehenden Gesetzesinitiative zustimmen (siehe Extra), kämen auf Rheinland-Pfalz nach Berechnungen des Ministeriums geschätzte Mehrkosten von 150 000 Euro jährlich zu. Grundlage der Schätzung sind die durchschnittlich rund 3000 Hafttage im Jahr, die in den zurückliegenden Jahren entschädigt wurden. Allerdings gab es teilweise große Schwankungen. So wurden allein im Jahr 2017 in Rheinland-Pfalz insgesamt 120.000 Euro Haftentschädigung gezahlt. Eine Erhöhung von 25 auf 75 Euro Entschädigung schlüge mit rund einer viertel Million Euro Mehrkosten zu Buche.

Gemessen an Entschädigungszahlungen in den Vereinigten Staaten wäre das freilich ein „Peanuts“-Betrag. Im Bundesstaat Nevada wurden erst im August einer heute 68-jährigen drei Millionen Dollar (rund 2,7 Millionen Euro) Entschädigung gezahlt, die wegen angeblichen Mordes 35 Jahre lang unschuldig im Gefängnis gesessen hatte. In Deutschland stünden der Frau bei der jetzt geltenden Entschädigungsregelung gerade einmal 320.000 Euro zu.

Die finanzielle Entschädigung für Justizopfer ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Nach einer zwei Jahre alten Studie der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden leiden viele Betroffene später unter psychischen und physischen Folgen der unrechtmäßigen Inhaftierung. Zudem vermissten viele Justizopfer eine Entschuldigung und das Eingeständnis der Justiz, dass ihnen Unrecht geschehen sei.