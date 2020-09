Verschiebung oder nicht? : Kammer-Streit - Ärztechef kritisiert heftig die Landespflegekammer

Die Landespflegekammer vertritt die Interessen der in der Pflege Beschäftigten. Foto: dpa Foto: dpa/Christoph Schmidt

Trier/Mainz Der Streit um die Verschiebung der Wahl zur Pflegekammer spitzt sich zu. Nun hat sich die Landesärztekammer eingeschaltet. Deren Präsident übt heftige Kritik an der Pflegekammer aber auch an Landtagsparlamentariern von SPD, CDU, Grüne und FDP.

Bei der Landtagssitzung wurde zunächst kein Beschluss gefasst. Die Beratung über den Gesetzentwurf wurde in den Gesundheitsausschuss überwiesen. Dieser tagt am Dienstag.

Im Vorfeld der Sitzung traf sich Matheis mit Vertretern der Gewerkschaft Verdi. Diese hatte den Gesetzentwurf scharf kritisiert. Es gebe keinen erkennbaren Grund eine demokratische Wahl zu verschieben, sagte Michael Quetting, Pflegebeauftragter bei der Gewerkschaft Verdi Rheinland-Pfalz/Saarland. Das sieht auch Matheis so. Mit der geplanten Änderung des Heilberufsgesetzes, die eine Verschiebung der Kammerwahl aller Heilberufskammern in Rheinland-Pfalz bis ins nächste Jahr ermöglichen soll, sei die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz in keiner Weise einverstanden.