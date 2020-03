Kampf gegen das Coronavirus : Bei uns finden Sie die Mutmacher

Abstand halten - das ist das Gebot der Stunde. Doch im Kampf gegen das Coronavirus zeigt sich, wie stark unsere Region ist. Wir stellen Ihnen engagierte Helfer vor, Aktionen, die Schwächeren zugutekommen, Ideen, um die Einsamkeit zu überwinden. Unsere Aktion Mutmacher richtet den Blick nach vorne.

In unserer neuen Rubrik bündeln wir alles, was in dieser herausfordernden Zeit den Zusammenhalt stärkt. Manche bieten an, für ältere Menschen den Einkauf zu übernehmen, andere lernen mit den Kindern per Videokonferenz für die Schule und einige sind schlichtweg da und haben ein offenes Ohr, wenn die Zeit zuhause für schlechte Stimmung sorgt.