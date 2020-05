Kriminalität: Kampf gegen die Geldwäsche wird verschärft

Extra

Drogenhandel, Prostitution, illegales Glücksspiel, Waffenhandel und Korruption sind Hauptbetätigungsfelder der organisierten Kriminalität. Straftäter verdienen damit große Summen „schmutzigen“ Geldes. Um es zu „waschen“, wird das Geld in den regulären Wirtschaftskreislauf gebracht, indem etwa Immobilien oder andere Wertobjekte gekauft werden. Am Ende ist nicht mehr zu erkennen, woher die Gelder kommen und wem sie gehören. Der Begriff soll auf den legendären US-Mafiaboss Al Capone zurückgehen, der Geld aus Glücksspiel, Drogenhandel und Erpressungen unter anderem in Waschsalons investierte. Geldwäsche wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft.