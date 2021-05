Corona : Kann jeder eine Teststelle eröffnen?

In fast jedem größeren Ort in der Region gibt es mittlerweile Corona-Teststellen. Doch wer überprüft die Betreiber und welche Kontrollen gibt es? Foto: dpa Foto: dpa/Christoph Schmidt

Trier Grundsätzlich gibt es nur wenige Hürden für private Anbieter von Corona-Schnelltests. Land für Kontrollen zuständig.

Bei den Gesundheitsämtern in der Region weist man die Verantwortung für diese Kontrollen jedoch von sich. Das Land genehmige die Teststellen, also sei es auch für die Kontrollen zuständig, heißt es übereinstimmend aus den vier Gesundheitsämtern. Diese seien nur für Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung von Hygienestandards verantwortlich.

Wer eine Teststelle betreiben will, muss sich beim LSJV registrieren. Interessenten müssen keine besonderen medizinischen Kenntnisse nachweisen. Vor der Registrierung als Teststelle müssen die Anbieter nachweisen, dass sie eine Reihe von Voraussetzungen dafür erfüllen. Dazu gehören etwa ein Hygiene- und Raumkonzept und eine medizinische Schulung der Beschäftigten. Ausdrücklich weist die Behörde auf ihrer Internetseite auch daraufhin, dass kommerzielle Anbieter für die Bürgertests „geeignet“ und eingeladen seien, „sich am Projekt zu beteiligen“. Voraussetzungen seien, dass sich bei der Stelle alle Bürger testen lassen können, dass der Betreiber kein eigenes Interesse an der Durchführung der Tests habe (dass Getestete also nur Zutritt zu womöglich von dem Testanbieter betriebenen Geschäften haben) und dass das eingesetzte Personal geschult ist. In Rheinland-Pfalz gibt es im Rahmen des Projekts laut LSJV 610 beauftragte Teststellen, davon 421 in kommunaler Trägerschaft und von Hilfsorganisationen betrieben, 235 von Apotheken, 355 von Arztpraxen und 599 von kommerziellen Anbietern.