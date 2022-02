Brauchtum : Alaaf, Helau und Alleh Hopp: Corona bremst Narren schon wieder aus

Straßenkarneval wird in dieser Form in diesem Jahr wieder einmal ausfallen. Foto: dpa Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Trier Zum zweiten Mal kein Karneval, wie man es kennt: Keine Umzüge, keine Sitzungen. Für viele Vereine in der Region bedeutet das nicht nur, dass sie auf Feiern verzichten müssen. Bei vielen geht es auch um die Existenz. Es fehlt an Einnahmen und an Nachwuchs. Wie geht es mit Fastnacht weiter? Hat das Brauchtum noch eine Zukunft?