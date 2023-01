Hohe Ausgaben : Wenn für Fußballspiele, dann auch Umzüge: Karnevalisten fordern finanzielle Unterstützung vom Land

Mainz Zu hohe Auflagen und Kosten? Oder zu viel Angst, etwas falsch zu machen? Darüber streiten Karnevalisten, Opposition und Landesregierung angesichts abgesagter Umzüge seit Wochen. Die Vereine bringen nun eine Steuerfinanzierung ins Spiel.

Am Ende fehlte nur der Narrhallamarsch in einer Landtagssitzung, wie es sie fast ausschließlich in Rheinland-Pfalz geben kann. Gesänge im Parlament, Abgeordnete über ihre Rolle als Ex-Prinz und ein Karnevalsverein auf der Tribüne waren jedenfalls dabei. Die Trennlinien zwischen Klamauk und Politik drohten beinahe zu verwischen. Dabei behandelte der Landtag am Donnerstag in Mainz ein durchaus ernstes Thema. Das Brauchtum selbst steht vielerorts auf der Kippe. Karnevalsumzüge fallen in diesem Jahr aus, weil Sicherheitsauflagen und Kosten zu hoch sind.