Heimat und Genuss : Mit oder ohne Sahne? So gelingt das Heringsessen

Der Hering nach „Hausfrauen Art“ mit Sahne ist besonders beliebt. Foto: TV/Anja Theis

Trier/Bitburg Ob gebraten, mariniert oder als Salat: Der Hering steht zum Ende der Fastnacht vielerorts auf dem Speiseplan. Doch wie bereitet man ihn perfekt zu?

Fastenzeit ist Heringszeit: Am Aschermittwoch wird traditionell kein Fleisch gegessen und stattdessen auf Fisch zurückgegriffen. Der Brauch hat einen religiösen Hintergrund: In der 40-tägigen Fastenzeit, oder auch österliche Bußzeit, verzichten viele Christen bis heute auf Alkohol, Süßigkeiten oder auch Fleisch. Als „Arme-Leute-Essen“ kam und kommt stattdessen Fisch wie Hering auf den Tisch.

Wegen seiner vielen Mineralstoffe eignet sich der Rollmops (ein gefüllter Heringslappen) zudem als Katerfrühstück – ideal nach der oft alkoholreichen Fastnachtszeit.

Extra Rezept „Hering nach Hausfrauenart“ (von Victoria Büsching) Zutaten (für 2 Personen): 250 g Heringsfilets 500 ml Sahne 1 weiße Zwiebeln 1 Apfel 1 Handvoll Essiggürkchen 2 Zitronen Salz und Pfeffer zum Abschmecken Etwas Schnittlauch als Dekoration Zubereitung: 1. Den Saft der Zitronen auspressen und mit der Sahne vermischen. 2. Äpfel und Zwiebel klein schneiden. 3. Heringsfilets, Äpfel, Zwiebel und Essiggürkchen 24 bis 48 Stunden in der Zitronen-Sahne-Mischung einlegen. 4. Mit einer Prise Salz und ordentlich Pfeffer abschmecken. 5. Zum Schluss mit Schnittlauch und Apfelspalten dekorieren.

Doch wie bereitet man den Fisch am besten zu? Wir haben in zwei Lokalen nach Tipps und Tricks gefragt.

Der erste Anruf geht nach Trier, genauer gesagt in „Das Weinhaus“. Dort werden in der Karnevalszeit gleich zwei Heringsgerichte angeboten: Eingelegter „Sherry Hering süßsauer“ auf Chicorée-Apfelsalat und Bratkartoffeln und „Hering Hausfrauen Art“, bestehend aus zwei Heringsfilets in saurer Apfelsahne mit Gurken, Zwiebelringen, Pellkartoffeln und Schnittlauch.

Tipp 1: Viel Zitrone für den Hering

Für den heimischen Herd empfiehlt Victoria Büsching die simple Variante: Hering nach Hausfrauen Art, also in Sahne eingelegter Hering mit Zwiebeln, Äpfeln und Essiggurken. Die gelernte Köchin arbeitet seit sieben Jahren im Weinhaus, mittlerweile als rechte Hand des Chefs. Sie weiß, worauf man bei der Zubereitung achten sollte. „Zuerst muss man ordentlich Zitrone in die Sahne reinmachen, damit das direkt stockt. Die Eiweißstruktur gerinnt und wird dadurch angedickt.“

Tipp 2: Weiße Zwiebeln statt rote

Heringsfilets in Öl sollten vorher mit Wasser abgewaschen und ordentlich trocken getupft werden. Die werden dann, zusammen mit kleingeschnittenen Äpfeln, Zwiebeln und Gürkchen in die Zitronensahne eingelegt. „Mindestens 24 bis 48 Stunden“, erklärt Büsching. Und: weiße Zwiebeln nehmen, keine roten.

Für den fruchtigen Part empfiehlt Büsching süße Äpfel, die dem Bitteren der Zitrone entgegensteuern. Zum Abschluss nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp 3: Gute Äpfel kaufen

Bei der Wahl der Zutaten sollte man auf Qualität achten. Äpfel oder auch ihre Bio-Variante können direkt beim Bauern eingekauft werden. Und was ist Büschings Tipp, um das Gericht aufzupeppen? „Eine Flasche Champagner kaufen und dazu trinken.“

Rund zwei Kilometer weiter meldet sich der „Herr der (He)Ringe“ Alexander Brittnacher. Er betreibt die Gaststätte „Altes Brauhaus“ und ist als Einziger für die Heringe am Aschermittwoch zuständig. Mit einer Tunke aus saurer Sahne, Schmand, Mayonnaise, Zwiebelringen, Apfelspalten, Essiggurken, Pfeffer, Zitronensaft, Zucker und Dill soll der Hering optimal gelingen.

Auch für zu Hause eine gute Option. „Heringe einlegen kann man zu Hause super. Vor allem kann man die vorbereiten und fast eine Woche aufheben“, erklärt er. Dazu empfiehlt der Gastronom Pellkartoffeln mit oder ohne Speck.

Tipp 4: Den Hering lange einlegen – mit frischem Dill

Die Heringe selbst sollten eine gewisse Zeit in der Mixtur marinieren. „Wichtig ist, dass man ihnen Zeit gibt, dass sie richtig ziehen. Drei Tage finden wir super, weil die das Salz an die Tunke abgeben und dann schön mürbe werden.“ Und bei den Zutaten? „Frischer Dill sollte schon sein statt irgendwas Getrocknetem.“

Tipp 5: Den Hering gibt‘s im Supermarkt - und abwaschen nicht vergessen

Wo es den Star des Gerichts zu kaufen gibt, verrät Herings-Beauftragter Brittnacher: „Den kriegt man jetzt in der Saison in allen Supermärkten und Discountern. Die sind meistens in Öl eingelegt, wir waschen sie immer schön ab, damit nicht zu viel Öl in die Tunke reinkommt.“