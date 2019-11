Ein Unbekannter hat einem 22-jährigen Trierer am Montag beim Karnevalsauftakt in Köln einen Kabelbinder um den Hals gelegt und zugezogen. Foto: dpa. Foto: dpa/Peter Kneffel

Köln/Trier Die Kölner Polizei hat eine Ermittlungsgruppe gegründet, um herauszufinden, wer einem 22-Jährigen Trierer am Montag in Köln einen Kabelbinder um den Hals gelegt und zugezogen hat. Derzeit gehen die Ermittler von drei weiteren ähnlichen Überfällen aus.

Noch immer ist unklar, wer hinter dem feigen Angriff auf einen 22-jährigen Trierer am Montag in Köln steckt. Der junge Mann feierte am 11.11. den Karnevalsaufakt in der Domstadt. Gegen 17 Uhr bemerkte er, dass sich ein Unbekannter ihm von hinten angenähert und ohne Vorwarnung einen Kabelbinder um den den Hals gelegt und zugezogen hat. Der 22-Jährige ging sofort zu einem Sanitätszelt, dort wurde der Kabelbinder aufgeschnitten, bevor es zu möglicherweise gesundheitlichen Schäden bei dem Trierer gekommen ist.