Trier Einiges spricht dafür, dass die nächste Session nicht ins Wasser fällt, aber außergewöhnlich wird.

„Wolle mer se reinlasse?“ – Ob diese Frage in den Sitzungssälen der Region auch in der nächsten Karnevalssession erschallt, ist – Corona sei dank – noch irgend etwas zwischen ungewiss und unwahrscheinlich. Die Rheinischen Karnevals-Kooperatioonen (RKK) haben jetzt jedenfalls mächtig für Wallung gesorgt, weil sich die Verantwortlichen in einer Sondersitzung Gedanken gemacht haben über die bevorstehende Session. „Stand heute“, heißt es einer anschließend verbreiteten Pressemitteilung, „wäre der Karneval mit Abstandsgebot, Kontaktauflagen etc. nicht vorstellbar.“ Daher empfiehlt der Dachverband seinen 1400 Mitgliedsvereinen, genau dies bei den aktuellen Planungen zu berücksichtigen.