Zusammenarbeit : Katarina Barley: So wichtig ist die Europäische Union in der Pandemie

Interview Ist die EU während der Corona-Krise bloß lästig? Nein, findet Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, die EU zeige gerade jetzt ihre wahren Stärken.

Die Europäischen Arzneimittelagentur hat den Impfstoff unabhängig geprüft und nur sie kann diese Frage wissenschaftlich beantworten. Entscheidend muss sein, dass der Impfstoff so gut und sicher getestet wurde wie möglich. Es gibt ja auch Menschen, die gegenüber der schnellen Zulassung, auch in der EU, skeptisch sind. Aber natürlich müssen wir jetzt beim Impftempo deutlich zulegen. Innerhalb der EU, aber auch weltweit gibt es da große Diskrepanzen. Gerade Israel dürfte wohl ein Sonderfall sein, weil sich das Land in einer konstanten Bedrohungslage befindet und solche Prozesse nicht nur geplant, sondern auch schon erprobt sind.

Wenn wir als größerer Akteur auf dem Markt unterwegs sind, können wir deutlich größere Aufträge – zum Beispiel für Impfstoff, Masken und Beatmungsgeräte – aufgeben und erhalten auch bessere Preise. Dann gibt es weniger Wettbewerb auf dem Markt und keiner versucht den anderen zu übertrumpfen. Die EU hilft zudem dabei, Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung einfacher zu teilen. Wir konnten so zum Beispiel durch die schlimmen Erfahrungen in Italien ganz am Anfang der Pandemie Rückschlüsse auf die Verbreitung des Virus ziehen.

Wir hatten in Deutschland zum Glück nicht die gleichen Probleme wie beispielsweise in Frankreich, wo die Intensivbetten knapp geworden sind. Durch die enge Zusammenarbeit in der EU konnten Patienten in Krankenhäusern auf der anderen Seite der Grenze behandelt werden. Aber auch finanziell hilft Europa den Bürgern in der Krise: So erhält Deutschland aus dem EU Coronafonds 24 Milliarden Euro, die unter anderem in die Digitalisierung der Schulen gehen sollen.