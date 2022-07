Das bereits in die Jahre gekommene Feuerwehrauto Pätti kam bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Schuld an der Ahr zum Einsatz und half, Leben zu retten. Heute steht es wie viele andere Stücke von der Jahrhundertkatastrophe im Landesfeuerwehrmuseum in Hermeskeil im Hochwald. Foto: TV/Petra Willems