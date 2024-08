Überfüllte Tierheime Kastrationspflicht für Katzen: Tierschützer fordern landesweite Regelung – Das sagt die Landesregierung

Update | Trier · Die Zahl der frei lebenden Katzen nimmt auch in der Region drastisch zu. Immer mehr dieser Tiere landen in den Tierheimen. Die sind mittlerweile am Limit. Trotzdem gibt es bislang nur in zwei Gemeinden eine Kastrationspflicht.

03.08.2024 , 10:15 Uhr

