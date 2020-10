Gesundheit : Kein Grippeimpfstoff vorrätig: Bitte Herrn Spahn anrufen

Trier Warum eine Trierer Apotheke den Kunden gerne die Nummer des Gesundheitsministers geben würde.

Eine Aussage, die viele Apotheker in der Region verärgert. Der von ihnen vorbestellte Impfstoff ist bereits an die Arztpraxen ausgeliefert. Sie wissen nicht, wann und ob sie Nachschub bekommen. Eine TV-Leserin bekam in einer Apotheke, in der sie nach Grippeimpfstoff nachfragte, die Antwort, man würde gern die Telefonnummer von Herrn Spahn an alle Kunden geben, die vergeblich auf den Impfstoff warteten, obwohl es doch angeblich keine Engpässe gebe. Die Leserin, die privatversichert ist, wartet seit Wochen auf einen Termin für die Grippeimpfung für sich, ihren Sohn und ihre Eltern. Ihre Hausarztpraxis teilte ihr jedoch mit, dass der dort gelagerte Impfstoff nur für Kassenpatienten sei, weil es sich um sogenannten Sprechstundenbedarf handele. Als solcher gelten Arznei- oder Verbandmittel, die ausschließlich für Patienten in der sogenannten vertragsärztlichen Behandlung, also Kassenpatienten, verwendet werden dürfen. Daher teilte die Arztpraxis der TV-Leserin mit, dass sie sich selbst um einen Impfstoff kümmern müsse und dafür in Apotheken nachfragen solle. Bislang war dies allerdings ohne Erfolg.