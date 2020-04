Corona-Eindämmung : Keine kostenlose Masken für alle Rheinland-Pfälzer

Ab Montag müssen Gesichtsmasken beim Busfahren und beim Einkaufen getragen werden. In Rheinland-Pfalz soll es aber keine kostenlosen Masken für alle Bürger geben. Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Berg

Trier Anders als im Saarland wird es in Rheinland-Pfalz keine kostenlosen Mund-Nasen-Masken für alle Bürger geben. Das Nachbarland will ab Montag fünf Millionen Masken verteilen. Das sei in Rheinland-Pfalz nicht geplant, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei.

Ab Montag gilt in Rheinland-Pfalz, wie in allen Bundesländern, die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen zu tragen. Im Saarland erhalten alle Bürger kostenlos vom Land fünf Masken.

Das sei in Rheinland-Pfalz nicht geplant. Das bestätigte ein Sprecher der Staatskanzlei in Mainz auf Anfrage von volksfreund.de.

Ungeklärt sei auch, wie hoch die Strafe ausfällt, wenn jemand sich nicht an die Maskenpflicht hält.