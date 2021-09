Corona : Fünf Millionen Spritzen – niemand ist wegen Corona-Impfung gestorben

Eine Frau lässt sich in der Praxis ihrer Hausärztin impfen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Trier/Mainz Bislang hat es laut dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister im Land keine schwerwiegenden Folgen im Zusammenhang mit den Impfungen gegeben. Und das bei über fünf Millionen verabreichten Spritzen.

Die derzeitigen Corona-Zahlen in Rheinland-Pfalz belegen laut Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD), dass die Impfungen gegen das Virus wirken. Von den 721 in den vergangenen Wochen in Krankenhäusern behandelten Infizierten seien 81 Prozent nicht geimpft gewesen, von den Covid-Patienten auf den Intensivstationen hatten nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) sogar 89 Prozent keinen Corona-Schutz.

Allerdings habe der Anteil der vollständig Geimpften an Intensivpatienten und Verstorbenen in den vergangenen acht Wochen zugenommen, teilte das LUA am Donnerstag mit. 29 Prozent der wegen Corona Verstorbenen seien vollständig geimpft gewesen. Diese vermehrten sogenannten Impfdurchbrüche würden insbesondere bei Personen im Alter von 70 Jahren und älter beobachtet. Als Grund nennt die Behörde, dass das Immunsystem im Alter nicht mehr so leistungsfähig sei und weniger gut auf Impfungen anspreche. Nicht zuletzt deshalb würden derzeit Auffrischimpfungen für ältere Personen diskutiert, heißt es im am Donnerstag erstmals veröffentlichten Wochenbericht des LUA.

Noch gebe es allerdings keine generelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission für diese sogenannten Booster-Impfungen, sagte Hoch in Mainz. Er rechne in den kommenden Tagen damit. Dann werde man entscheiden, wie Rheinland-Pfalz bei den Auffrischungsimpfungen vorgehen werde.

Der Gesundheitsminister sieht in der Tatsache, dass auch vollständig Geimpfte – vor allem eben Hochbetagte – an Corona sterben können, keinen Beweis dafür, dass die Impfungen nicht wirksam seien. Von den in den vergangenen acht Wochen 51 wegen Covid gestorbenen Patienten waren 35 älter als 70 Jahre, 35 Prozent von ihnen war vollständig geimpft. Von den neun Menschen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren, die wegen einer Corona-Infektion gestorben sind, war nach Angaben des LUA keiner geimpft.

Bislang habe es keinen einzigen im Zusammenhang mit der Corona-Impfung erfassten Todesfall im Land gegeben, sagte Hoch. Nach bislang über fünf Millionen erfolgten Impfungen hätten 50 Personen Impfschäden beim Land angemeldet. Um welche Art von Impfschäden es sich handelt und über die Schwere dieser Schäden sagte der Gesundheitsminister nichts.

Hoch bezeichnete die Lage in den Kliniken im Land als stabil. Das Infektionsgeschehen habe sich nach einem kurzen Anstieg nach den Sommerferien wieder beruhigt. Allerdings sei die Zahl der – hauptsächlich ungeimpften – schwer an Covid Erkrankten auf den Intensivstationen nicht deutlich zurückgegangen. In der Region Trier wurden in der vergangenen Woche insgesamt drei Patienten wegen Covid in Kliniken behandelt. Fünf Menschen sind innerhalb eines Monats nach einer Corona-Infektion gestorben, vier davon waren älter als 60 Jahre.

Hoch mahnt weiter zur Vorsicht. Man wisse derzeit nicht, wie sich die Lage in den nun kommenden kälteren Monaten entwickeln werde. Daher ist er dagegen, die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen im Land weiter zu lockern. Die 2G-plus-Regel mache möglich, dass „viele Menschen in einem geschützten Rahmen am gesellschaftlichen Leben“ teilhaben könnten. Die Regel besagt, dass neben Geimpften und Genesenen auch ein bestimmter Anteil von (negativ getesteten) Ungeimpften an Veranstaltungen teilnehmen oder in Kneipen und Restaurants bewirtet werden darf. Für Geimpfte und Genesene gelten keine Kontaktbeschränkungen. Die Bitburger Medizinerin Heidi Weber, die auch stellvertretende Landesvorsitzende des Hausärzteverbandes ist, empfiehlt aus „infektiologischer Sicht“ und zum Schutz vor Ansteckung und schwerem Verlauf bei Ungeimpften die 2G-Regel, also den Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.