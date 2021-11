Internet : Glasfaser für Kell am See kann bald kommen - Gemeinderat hat Anbieter beauftragt

Bis Herbst 2022 soll die neue Breitbandversorgung von Kell am See stehen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Kell am See Unsere Grüne Glasfaser verlegt die neuen Leitungen für 1700 Keller Haushalte. Zunächst gilt für alle Nutzer die Bindung an einen festgelegten Anbieter.