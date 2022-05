Fuel Dumping : Heftiger Streit über Folgen des Kerosinregens: In der Eifel gibt es keine Messstellen

Wenn Piloten außerplanmäßig landen müssen, lassen sie Treibstoff ab, um das Gewicht der Flugzeuge zu verringern. Foto: Julian Stratenschulte

Trier Wie gefährlich sind Treibstoffablässe von Flugzeugen für die Bürger in den betroffenen Regionen? Überhaupt nicht, sagt das Mainzer Umweltministerium unter Verweis auf Messungen. An dieser Aussage gibt es heftige Kritik, weil es etwa in der Eifel gar keine Messstellen gibt.