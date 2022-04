Flugzeug ARCHIV - Die Silhouette eines startendes Flugzeuges zeichnet sich am 12.02.2014 am Flughafen Hannover (Niedersachsen) vor dem im Sonnenuntergang verfärbten Abendhimmel ab. Der BGH verhandelt über Ausgleichsansprüche wegen Flugverlegung. In dem Verfahren geht es um die Frage, ob die Vorverlegung eines Fluges um mehrere Stunden eine Annullierung darstellt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa «Karlsruhe verhandelt über Entschädigung wegen Flugvorverlegung» vom 08.06.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Foto: Julian Stratenschulte