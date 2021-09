Umwelt : Wirklich ungefährlich? Schon wieder Kerosinregen über Eifel, Mosel und Hunsrück

Trier Schon wieder hat ein Flieger über der Region etliche Tonnen Treibstoff abgelassen. Genauere Informationen über das sogenannte Fuel Dumping werden erst auf Nachfragen veröffentlicht. Ist Kerosinablass für Mensch und Natur wirklich unkritisch?

Auf den im Internet abrufbaren Aufzeichnungen des Portals Flightradar24 ist zu sehen, dass die Maschine nach etwa 40 Minuten Flugzeit nordöstlich von Paris umdrehte und in Richtung Deutschland zurückflog. Der Pilot der Boeing 767-300 flog in etwa 5000 Meter Höhe über Bitburg, Kyllburg und Bad Bertrich, machte dann einen Schlenker Richtung Kaiserslautern, bevor es über Hermeskeil und Reinsfeld, über Kinheim an der Mosel bis fast nach Bad Breisig am Rhein ging. Nach einem weiteren Schlenker ging es dann im Sinkflug weiter zum Ausgangsflugplatz Frankfurt, wo die Passagiermaschine rund zwei Stunden nach ihrem Start wieder sicher landete.