Kind aus Auto befreit : Für die Retter gibt es Eis

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Am Freitagnachmittag kam es in einem Wohngebiet von Bitburg zu einem Rettungseinsatz der anderen Art. Eine Mutter hatte ihren dreijährigen Sohn, auf dem Weg zum Einkauf, in ihren Wagen in einen Kindersitz gesetzt und angeschnallt.