Interview mit Stefan Gemmel : Zeit zu lesen, Zeit zu schreiben

Der Kinder- und Jugendbuchautor nennt seine Lieblingsautoren und empfiehlt fünf Bücher — natürlich nicht nur für Erwachsene.

Lehmen/Trier Stefan Gemmel ist ein positiver Mensch. Die Energie und die Freundlichkeit des Kinder- und Jugendbuchautors sind vom ersten bis zum letzten Wort unseres Telefongesprächs spürbar. Kein Wunder, dass er für seine Lesungen bekannt und auch ausgezeichnet ist. Die Corona-Pandemie macht ihm aber in diesem Punkt wie vielen Kreativen das Leben schwer. Die große Zahl der Veranstaltungen sei auf 50 digitale „Begegnungen“ im ersten Quartal geschrumpft. Aber Jammern liegt ihm fern. Stefan Gemmel macht das Beste aus der Situation und erzählt, wie gut seine digitale Kindergarten-Schreibwerkstatt funktioniert: Es werden vor dem Termin kleine Figürchen, Handpuppen, verschickt und ein Duo sorge für musikalische Begleitung und das „Mutmach-Lied“. Die Kinder seien so bei der Sache, dass es eine reine Freude sei, sagt er.

Als er erwähnt, dass er gerade am achten Buch sitzt, muss er selbst lachen. Wie ist so ein Pensum zu schaffen? Liegt es daran, dass Kinder- und Jugendbücher nicht so komplex aufgebaut sind wie Literatur für Erwachsene? „Ich bin ein sehr, sehr schneller Schreiber. Das habe ich mir von Stephen King abgeschaut“, sagt er, lacht wieder und wird dann ernster. Einige der Bücher seien Fortsetzungen einer Reihe, deren Setting und Aussagen schon feststehen, damit habe er einen großen Vorteil. Romanautoren müssen nach seiner Ansicht ganz anders an die Sache herangehen und die Geschichte erst aufbauen. Aber halt, sonst bewegt sich das Gespräch schon in Richtung Schreibwerkstatt … Wir möchten mit Stefan Gemmel, der 1970 in Morbach geboren ist und mit seiner Familie im Moselort Lehmen (Kreis Mayen-Koblenz) lebt, aber über seine Lesegewohnheiten sprechen. Bei den Buchtipps, um die wir ihn gebeten haben, hat er natürlich seine Zielgruppe nicht vergessen. Er ist eben mit Leib und Seele Kinder- und Jugendbuchautor.