Beweise gesichert : Kinderporno-Razzia - Wohnung in Trier durchsucht

Kinderporno-Razzia - Wohnung in Trier durchsucht

Trier Eine Gruppe von Männern soll Kinderpornos getauscht und Sexpartys gefeiert haben. Jetzt wurden ihre Wohnungen durchsucht und Beweismaterial sichergestellt. Ein Beschuldigter lebt in Trier.

Bei einer bundesweiten Razzia gegen Kinderpornografie ist auch eine Wohnung in Trier durchsucht worden. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei auf Anfrage unserer Zeitung. Bei der sogenannten „Operation Gartenhaus“ wurden demnach 15 Wohnungen in vier Bundesländern durchsucht. Zahlreiche Datenträger wie Computer und Telefone seien beschlagnahmt worden, außerdem Drogen, eine Waffe und ein Messer. 82 Polizisten waren insgesamt im Einsatz.

Zeitgleich wurden am Mittwoch die Wohnungen der Beschuldigten durchsucht, von denen die meisten in Berlin leben. Ein Tatverdächtiger soll sich auch gewehrt haben, so dass er selbst und ein Polizist leicht verletzt wurden.