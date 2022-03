Besorgniserregende Entwicklung : Kinderpornografie und Internet – Wenn Kinder und Jugendliche zu Tätern werden

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Trier Es ist eine Frage von Sekunden: Schnell rutscht der Finger in Whatsapp auf Versenden, Inhalte werden hundertfach geteilt – auch illegale. Dabei wird man schneller zum Täter, als man denkt.

Wissen Sie, was Ihr Kind den ganzen Tag am Smartphone macht? Oder in welchen Whatsapp-Gruppen es aktiv ist? Nein? Dann sind Sie nicht allein. Auch wenn viele Schüler verantwortungsvoll mit ihren Geräten umgehen, gibt es eine besorgniserregende Entwicklung: Wie aus der aktuellen Kriminalstatistik des Polizeipräsidiums Trier hervorgeht, steigen die Delikte „Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung pornografischer Schriften“ an – darunter zählt auch Kinderpornografie. Und die Zahl der jungen Täter nimmt in der Region Trier seit wenigen Jahren deutlich zu.

So viele Fälle von Kinderpornografie gab es in den Jahren 2019 bis 2021

So gab es 2019 insgesamt 105 Fälle mit 102 Tatverdächtigen, davon 21 Kinder und 25 Jugendliche. Ein Jahr später waren es 164 Fälle mit 152 Tatverdächtigen, davon 22 Kinder und 47 Jugendliche. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Fälle auf 270: Von 252 Tatverdächtigen waren es 46 Kinder und 66 Jugendliche.

Die Zahl bei Kindern als Tatverdächtige hat sich innerhalb von drei Jahren somit mehr als verdoppelt, in der Sparte der Jugendlichen knapp verdreifacht. Wie lässt sich dieser Anstieg erklären? Laut Polizei spielen vor allem die sozialen Medien eine zentrale Rolle: Kinder und Jugendliche werden immer jünger, wenn sie ihr Smartphone und damit unkontrollierten Zugang zum Internet bekommen. Whatsapp, Snapchat, Instagram und Co. gehören für viele junge Menschen zum heutigen Alltag dazu – und genau dort lauert die Gefahr, sich strafbar zu machen.

Was Kinder und Jugendliche über Messenger teilen

Doch was zählt in diesem Fall zu „Kinderpornografie“? „Wenn wir von minderjährigen oder jugendlichen Beschuldigten beziehungsweise Verantwortlichen sprechen, dann haben diese oftmals sogenannte Whatsapp-Sticker auf ihren mobilen Endgeräten. Dabei handelt es sich um kleine Bilder, die oftmals in Gruppen massenhaft verbreitet werden“, erklärt Pressesprecher Karl-Peter Jochem. Die Darstellungen der Sticker erstrecke sich dabei von Abbildungen nackter Kinder bis hin zu sexuellen Handlungen an Kindern.

Auch selbstgedrehte Videos werden teilweise als kinderpornografisch eingestuft. „In der jüngeren Vergangenheit häuft sich die Anzahl der Fälle, in denen Kinder, teilweise im Grundschulalter, Videos von sich auf Social-Media Plattformen hochladen“, sagt Jochem. „Hierbei filmen sich die Kinder oftmals selbst beim Tanzen zu aktuellen Chartsongs und zeigen sich dabei auch teilweise nackt vor der Kamera.“

Aber warum teilen junge Menschen solches Material? Wie Jochem erklärt, stehe dabei meistens nicht der sexuelle Aspekt im Vordergrund, „sondern eine vermeintliche Belustigung“. Hinzu kommt, dass Kinder und Jugendliche oft nicht wissen und verstehen, dass es sich dabei um eine Straftat handelt, die den Betroffenen schadet.

So ermittelt die Polizei die Tatverdächtigen

Die Tatverdächtigen werden meist über IP-Adressen oder Handynummern ermittelt. „Sehr häufig werden inkriminierte Dateien über Social-Media-Kanäle verbreitet, die auf Servern in den USA liegen“, erklärt Jochem. Dabei meldet die US-amerikanische, halbstaatliche Organisation NCMEC (National Centre for Missing and Exploited Children) dem Bundeskriminalamt (BKA) Fälle von Kinderpornografie, die von deutschen Nutzern hochgeladen wurden. Das leitet die Meldung an das zuständige Landeskriminalamt (LKA) weiter. Nach ersten Ermittlungen leiten die Beamten die Mitteilung an die zuständige Staatsanwaltschaft weiter. „Dort wird ein Durchsuchungsbeschluss erlassen, der von der örtlich zuständigen Kriminalpolizei vollstreckt wird“, sagt Jochem.

Da die Bilder und Videos oft in Gruppen geteilt werden und der Ursprung nicht mehr nachvollziehbar ist, können auch diejenigen, die das Material dadurch auf ihr Handy geschickt bekommen, ohne es weiterzuleiten, zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann strafrechtliche Ermittlungsverfahren mit Wohnungsdurchsuchungen, die Sicherstellung und Auswertung elektronischer Datenträger sowie Folgeverfahren nach sich ziehen. Kinder sind grundsätzlich nicht strafmündig. Wer aber über 14 Jahre alt ist, kann verurteilt werden. Bei jugendlichen Ersttätern wird in minder schweren Fällen meist von einer Freiheitsstrafe abgesehen. Die Datenträger werden eingezogen und zerstört.

Prävention: Reden ist das A und O

Auch für das Jahr 2022 geht die Polizei davon aus, dass die Fallzahlen auf einem hohen Level bleiben. Was also tun, um dem vorzubeugen? „Wir stellen fest: Man muss mehr mit den Schülern reden“, sagt Marc Powierski, Leiter der Zentralen Prävention. Die Polizei arbeitet in diesem Zusammenhang mit Schulen zusammen und veranstaltet Elternabende. Für Lehrer gebe es aktuell Workshops, um aufzuzeigen, was eigentlich im Internet kursiert.

Eltern müssen den Kindern klarmachen, dass sie nicht alles weiterleiten dürfen, was in Gruppen geteilt wird, und sie für die Konsequenzen sensibilisieren - um zu verhindern, dass ihr Nachwuchs zum Täter wird.