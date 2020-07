Kurioses : Kinderzeitschrift verwechselt Saarschleife mit Amazonas

In einem Bericht über die längsten Flüsse der Welt bebildert die „Junior“-Redaktion den Beitrag über den Amazonas in Südamerika mit der Saarschleife. Foto: dpa-tmn/Oliver Dietze

Mettlach/Saarbrücken Liegt die Saarschleife in Südamerika? Diesen Eindruck können Leser gewinnen, wenn sie die aktuelle Ausgabe der Kinderzeitschrift „Junior“ aus der Apotheke durchblättern.

6840 Kilometer lang ist der Amazonas in Südamerika, die Saar kommt nur auf 246 Kilometer. Eine Verwechslung ist daher unmöglich? Von wegen. „Dieses gigantische, verästelte Flusssystem befindet sich in Südamerika und ist umgeben von dichtem, tropischen Regenwald“, erklärt die Kinderzeitschrift „Junior“ in ihrer Juli-Ausgabe ihren jungen Lesern in einer Serie über die längsten Flüsse der Welt. Doch auf der Seite prangt – imposant mit Nebelschwaden, satten grünen Wäldern und dem markanten Flusslauf – die Saarschleife. Optisch sind auf jeden Fall beide Flüsse ein Hingucker.