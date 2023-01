Corona : Kippt Rheinland-Pfalz nun die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen?

Wann fällt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in Rheinland-Pfalz? Foto: dpa Foto: dpa/Marijan Murat

Trier/Mainz In Baden-Württemberg soll es ab Februar keine Maskenpflicht mehr im Nahverkehr geben. Damit schafft das erste Nachbarland von Rheinland-Pfalz die Regelung ab. Wie lange wird die hiesige Landesregierung noch an der Pflicht festhalten?

Immer mehr Bundesländer kippen die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr. Am Mittwoch hat Baden-Württemberg angekündigt, die Regel Ende Januar auslaufen zu lassen. Ab 1. Februar gäbe es damit in dem rheinland-pfälzischen Nachbarland keine Pflicht mehr, Masken in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs zu tragen. Auch in Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen soll die Maskenpflicht bis spätestens Anfang des kommenden Monats aufgehoben werden. Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben sie bereits abgeschafft. Die Bundesländer können selbst bestimmen, ob die Maskenpflicht im ÖPNV weiterhin gelten soll oder nicht.

Für die Masken im Fernverkehr und im Gesundheitswesen ist der Bund zuständig. Doch selbst Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr und in Gesundheitseinrichtungen für möglich. „Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen“, sagte der SPD-Politiker dem „Stern“. Auf ein konkretes Datum wollte er sich aber nicht festlegen. Derzeit sei es „noch zu früh“, so Lauterbach. „Wir haben noch volle Kliniken und Ausfall beim Personal.“ Nach geltendem Infektionsschutzgesetz sind im Fernverkehr und im Gesundheitswesen noch bis 7. April FFP2-Masken vorgeschrieben. Die Bundesregierung könnte dies aber per einfacher Verordnung ändern.

Was der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister von der Maskenpflicht hält

Und wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus? Kippt dort auch die Maskenpflicht im Nahverkehr? Vorerst wohl nicht, wie aus dem Gesundheitsministerium verlautet. „In Rheinland-Pfalz gibt es nur noch wenige gezielte Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen sowie im ÖPNV. Diese halte ich auch angesichts grassierender Atemwegsinfektionen zurzeit für sinnvoll“, sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD). Die Landesregierung berate in sehr kurzen Abständen, welche Maßnahmen für Rheinland-Pfalz erforderlich seien und passe die Regelungen ständig an das Infektionsgeschehen an. „Es ist ein gutes Zeichen, dass wir in diesen Winter ohne einschneidende Maßnahmen auskommen und nach Aussagen führender Wissenschaftler am Beginn der endemischen Phase stehen“, so Hoch. Den Unterschied mache laut Fachleuten die Immunität in der Bevölkerung. Diese sei erreicht worden durch „unsere beispiellose Impfkampagne, Pflegekräfte sowie Ärztinnen und Ärzte, die bis zur Belastungsgrenze und teilweise darüber hinaus gearbeitet haben, sowie Forscherinnen und Forscher, die in rekordverdächtiger Geschwindigkeit einen funktionierenden Impfstoff entwickelt haben“.

Wie ist die Corona-Lage in Rheinland-Pfalz?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen geht derzeit deutlich zurück. Am Mittwoch wurden landesweit 815 neue Fälle gemeldet, in der Woche zuvor waren es noch doppelt so viele. In der Region wurden am Mittwoch 106 weitere Infektionen gemeldet. Auch in den Kliniken spielt Corona keine große Rolle mehr. Die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Patienten in den Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz ist innerhalb einer Woche um 25 Prozent zurückgegangen auf 776 am Dienstag.