Katholische Kirche : Trierer Bischof Ackermann zu Besuch bei Papst Franziskus

Foto: dpa/Harald Tittel

Vatikanstadt Papst Franziskus hat den Trierer Bischof Stephan Ackermann (58) am Samstag in Audienz empfangen. Was waren die Hintergründe des Treffens?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von KNA

Der Vatikan bestätigte die Audienz ohne Nennung von Details. Das Bistum Trier äußerte sich zunächst nicht zu den Hintergründen. Thema der Unterredung könnte unter anderem die geplante Seelsorgereform der ältesten deutschen Diözese gewesen sein.

Nach zweijähriger Verzögerung soll das Reformprojekt im Januar beginnen. Die ursprünglichen Pläne waren nach teils massivem Widerstand aus den betroffenen Gemeinden vom Vatikan gestoppt worden, der Änderungen verlangt hatte. Zunächst hatte das Bistum ein Konzept mit 35 Großpfarreien und Leitungsteams aus Priestern und Laien umsetzen wollen.

Kompromiss für Reform im Bistum Trier gefunden?

Vor einigen Wochen sagte Bischof Ackermann dem Portal katholisch.de, dass inzwischen ein Kompromiss gefunden sei, "mit dem viele leben können". Anstatt wie ursprünglich geplant "bewusst einen großen Schritt zu machen, um möglichst lange Zeit etwas davon zu haben", gehe es jetzt "langsamer, kleinschrittiger" voran.

Die neuen Pläne sehen zum einen Fusionen von Pfarreien vor, vor allem auf Ebene der 172 Gemeinschaften, zu denen die rund 900 Pfarreien im Bistum bereits zusammengeschlossen sind. Zum anderen sollen auf einer weiteren Ebene 35 Pastoralräume entstehen. Das Konzept soll in mehreren Stufen umgesetzt werden.

Werden durch Reform Kompetenzen von Pfarrern aufgehoben?