Katholische Kirche : Missbrauchsbeauftragter Bischof Stephan Ackermann im Interview: „Ich habe nichts vertuscht!“

Foto: Rainer Neubert

Interview Trier Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat’s derzeit nicht leicht: Der innerkirchliche Missbrauchsskandal produziert fast wöchentlich neue Negativ-Schlagzeilen, die Austrittszahlen schnellen in die Höhe und Ackermanns Vorgänger Reinhard Marx sagt, dass die Kirche an einem toten Punkt angelangt sei. Reichlich Gründe, um mal nachzufragen, was der Bischof macht, um nicht den Glauben und die Fassung zu verlieren.