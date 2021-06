Kita : Sieben Stunden Betreuung plus Mittagessen

ARCHIV - Zwei elektronische Versichertenkarten der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) liegen auf einem Tisch. Das Bundessozialgericht entscheidet am 20.01.2021 in Kassel über eine Alternative zur elektronischen Gesundheitskarte. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Trier Das ändert sich mit dem neuen Kita-Zukunftsgesetz, das an diesem Donnerstag in Rheinland-Pfalz in Kraft tritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bernd Wientjes

Nach jahrelanger Diskussion und zum Teil heftiger Debatte tritt an diesem Donnerstag das sogenannte Kita-Zukunftsgesetz in Kraft. Eltern haben damit einen Rechtsanspruch auf eine täglich siebenstündige Betreuung am Stück.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu dem neuen Gesetz.



Was wird mit dem Kita-Zukunftsgesetz geregelt?

Eltern haben von nun an einen Rechtsanspruch auf eine regelmäßige durchgängige, siebenstündige Betreuung, bei der es auch ein Mittagessen geben soll. Damit soll eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht werden.



Können Eltern die siebenstündige Betreuung frei über den Tag wählen?

Nein. Laut Bildungsministerium handelt es sich um ein durchgängiges Angebot von morgens bis mittags. Die Eltern haben demnach auch keinen Anspruch darauf, dass die Ganztagsbetreuung in einer bestimmten Kita angeboten wird. Der örtliche Träger sei für die Erfüllung des Anspruchs verantwortlich und nicht die jeweilige Kita.



Haben die Eltern Anspruch darauf, dass die Kinder ein warmes Mittagessen in der Kita bekommen?

Das Bildungsministerium spricht lediglich davon, dass die Kinder nach Möglichkeit ein „vollwertiges Mittagessen“ und ein Essen „nach guten Standards“ bekommen sollen.



Tritt die Regelung zur Ganztagsbetreuung sofort in Kraft?

Faktisch schon, praktisch aber nicht. Viele Kitas sind noch gar nicht darauf vorbereitet, etwa weil es an ausreichend großen Küchen für das Mittagessen für alle Kinder fehlt. Auch fehlen vielerorts noch ausreichend Schlafplätze, für die jüngsten Kita-Kinder. „Wir wissen, dass es Kitas gibt, bei denen die Umstellung mit Herausforderungen verbunden ist. Veränderungen brauchen Zeit und die geben wir den Beteiligten“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bei der Vorstellung des neuen Gesetzes zu Beginn der Woche. Bis 2028 haben die Träger Zeit, die erforderlichen Um- und Neubauten zu errichten. Die Bildungsgewerkschaft GEW rechnet daher damit, dass viele Einrichtungen Eltern und Kinder „erst einmal enttäuschen müssen“.



Wird es mehr Personal für die Kita geben?

Laut rheinland-pfälzischem Bildungsministerium soll der Personalschlüssel verbessert werden. Bisher richtete sich dieser nach der Zahl der Kita-Gruppen, jetzt nach der Zahl der Betreuungsplätze, wobei drei Alterskategorien unterschieden werden: unter zwei Jahren, zwei Jahre bis Schuleintritt und Schulkinder bis 14 Jahren. Nach Angaben des Ministeriums finanziert das Land bis zu 47 Prozent von jeder Stelle mit. Das Land unterstütze die Kommunen bei der Finanzierung des Personals. Im vergangenen Jahr seien dafür 713 Millionen Euro vorgesehen gewesen.

Der Kita-Fachkräfteverband Rheinland-Pfalz bezweifelt, dass es ausreichend Personal für die zusätzlichen Aufgaben gibt. Bereits jetzt führe der Fachkräftemangel dazu, dass nicht alle offenen Stellen besetzt werden könnten, mahnte der Verband diese Woche bei einem Gespräch im Bildungsministerium. Hubig gestand diese Woche ein, dass „an vielen Stellen Personal aufgebaut werden“ muss. Da Erzieherinnen und Erzieher nicht überall leicht zu finden seien, könnten auch bis zu 30 Prozent andere Fachkräfte in den Kitas arbeiten, etwa Musiker oder Schreiner. Hauswirtschaftskräfte könnten etwa beim Tischdecken und Abräumen helfen, sagte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Andreas Winheller. Um mehr Erzieher zu gewinnen, plant Hubig eine Fachkräfte-Offensive.



Künftig soll es für Kitas ein sogenanntes Sozialraumbudget geben. Was ist damit gemeint?

Das Sozialraumbudget orientiert sich an der Zahl der Kinder aus Hartz-IV-Haushalten und der unter Siebenjährigen. Die Mittel dafür betragen zunächst 50 Millionen Euro und sie sollen jährlich um 2,5 Prozent steigen. Dafür erforderliches Personal, wie etwa Sozialarbeiter, unterstützt das Land mit bis zu 60 Prozent der Kosten pro Stelle.



Laut Kita-Zukunftsgesetz sollen Eltern künftig mehr Mitwirkungsmöglichkeiten erhalten. Wie sehen diese aus?

Bisher gibt es bereits Elternausschüsse in Kitas. Deren Bedeutung wird mit dem neuen Gesetz gestärkt. Künftig soll er in die Entscheidungen des Trägers mit eingebunden werden und auch gehört werden müssen. Außerdem sollen sich die Elternausschüsse auf Kreis- oder Stadtebene zusammenschließen. Bislang sei oft an den Eltern vorbeigeplant worden, sagte Landeselternsprecher Winheller. „Mit den neuen starken Mitwirkungsrechten sind die Eltern bei allen diesen Planungen jetzt mittendrin statt nur passive Zuschauer.“



Warum gibt es immer noch Kritik an dem Gesetz?

Kita-Kinder in Rheinland-Pfalz haben nun einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz. Foto: dpa/Uwe Anspach