Prominenter Besuch in Sachen Klimaschutz Ex-Fußballprofi zu Gast in Daun – Klimabotschafter Ewald Lienen spricht in Daun

Die Veranstaltung findet im Rahmen des WEGE-Prozesses der Verbandsgemeinde Daun statt. Der Eintritt ist frei. Lienen stammt aus der Nähe von Bielefeld und hat sich als Fußballspieler und -trainer einen Namen gemacht. Der 68-Jährige nutzt seine Bekanntheit, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. 2019 hat er mit der Elterninitiative „Parents for Future“ mehr als 100.000 Rote Klimakarten an das Kanzleramt in Berlin übergeben und ist Klimabotschafter des Kreises Lippe.