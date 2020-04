Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Kliniken in der Region bereiten sich auf Normalbetrieb vor

Foto: Brüderkrankenhaus Trier

Trier Die große Corona-Welle ist ausgeblieben. Viele Krankenhäuser sind derzeit nur zur Hälfte belegt. Nun soll der Alltag wieder beginnen. Doch für einige Mitarbeiter steht erst einmal Kurzarbeit an.

Die meisten Kliniken in der Region wollen in den nächsten Tagen wieder ihren Normalbetrieb aufnehmen, das bedeutet: planbare und wegen der Corona-Pandemie verschobene Eingriffe sollen wieder erfolgen. Derzeit werden in den Krankenhäusern überwiegend Notfälle behandelt, um so ausreichend Kapazität zu schaffen für schwer an Covid-19 erkrankte Patienten.

„Corona darf nicht alles zum Opfer fallen“, sagte der ärztliche Geschäftsführer des Trierer Mutterhauses, Christian Sprenger. Ab Mai sollen auch im Trierer Brüderkrankenhaus wieder vermehrt Patienten stationär aufgenommen werden. Man wolle wieder zurückkommen in den „klinischen Alltag“, kündigte Brüderhaus-Geschäftsführer Christian Weiskopf an. Aus Angst vor Corona seien viele Patienten trotz Symptomen, die möglicherweise auf einen Herzinfarkt hindeuteten, nicht in der Notaufnahme erschienen, sagt Eckart Wetzel, Leiter der Notaufnahme des Brüderkrankenhauses. Das sei nicht vertretbar, dass sich möglicherweise lebensgefährlich erkrankte Menschen nicht behandeln ließen, warnt auch Daniel Stefka, Leiter der Notaufnahme im Mutterhaus. Auch die Krankenhäuser in Bitburg, Hermeskeil und Gerolstein bereiten sich auf den Normalbetrieb vor, wie der Sprecher der Trägergesellschaft Marienhaus GmbH, Heribert Frieling mitteilte. Notwendig sei eine entsprechende Landesverordnung. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) kündigte in einem Interview mit dem SWR an, dass diese Verordnung noch diese Woche erlassen werde. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bundesländer aufgefordert, entsprechende Regelungen zu erlassen. Da die Zahl der Corona-Infektionen nicht mehr so stark steige, könnten die vorgehaltenen Krankenhaus-Kapazitäten zumindest auch teilweise wieder für den Regelbetrieb geöffnet werden.

Der Wiedereinstieg in die Regelversorgung sei dringend erforderlich, sagte der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass der Rheinischen Post. Kliniken, die Covid-Patienten behandelten, sollten 20 Prozent ihrer Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungsmöglichkeit freihalten und in der Lage sein, binnen „72 Stunden weitere Behandlungskapazitäten für Covid-19-Patienten zu organisieren“, heißt es in einem Papier der Krankenhausgesellschaft. Laut Weiskopf ist die Zahl der im Brüderkrankenhaus behandelten Patienten im März und April um jeweils bis zu 1000 zurückgegangen. „Das tut wirtschaftlich weh.“ Auch im Mutterhaus, in den Krankenhäusern in Bitburg, Gerolstein, Hermeskeil und Saarburg liegt die Belegung derzeit gerade mal bei 50 Prozent. Die Marienhaus GmbH will in einigen Kliniken für nicht medizinisches Personal Kurzarbeit beantragen. Welche Häuser das konkret betrifft, stehe noch nicht fest, sagte Frieling.