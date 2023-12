Sorge vor Überlastung Trierer Kliniken: Wer in die Notaufnahme kommen soll – und wer nicht

Die Sorge in den beiden Trierer Krankenhäuser ist groß, dass wegen der massiven Einschränkungen beim ärztlichen Bereitschaftsdienst ab kommendem Jahr die Notaufnahmen der Kliniken überlastet werden. In einem gemeinsamen Appell raten Brüderkrankenhaus und Mutterhaus Patienten nur dann in die Notaufnahmen zu kommen, wenn es sich um einen akuten, möglicherweise lebensgefährlichen Notfall handelt.