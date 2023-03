Gesundheit Kliniken verlangen deutlich mehr Geld vom Land: Patientversorgung in Gefahr?

Die Krankenhäuser im Land verlangen deutlich mehr Geld vom Land. Statt der am Dienstag von Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) zugesagten 142 Millionen Euro an Investitionshilfen brauchten die Kliniken 330 Millionen Euro für Modernisierung und Neubauten, sagt Hartmut Münzel, Vorstandsvorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz. Preissteigerungen seien in den Kosten nicht berücksichtigt, sagt der Geschäftsführer der Gesellschaft, Andreas Wermter. Auch für die notwendigen, energetischen Sanierungen vieler Häuser reichten die Landesmittel nicht aus. Seit Jahren gebe es einen Investitionsstau in den Kliniken, sie hätten nur „das Nötigste“ modernisieren können.