Medizin : Weiterhin Personalmangel auf Trierer Kinderkrebsstation

Trier Klinikum Mutterhaus sucht noch immer nach einem Spezialisten. Gleichzeitig gibt es Gerüchte um Zukunft der Geburtsstation am zweiten Standort des Krankenhauses.

Es ist ein bundesweites Problem: In fast allen Kliniken fehlt Fachpersonal. Vor allem mangelt es an entsprechend ausgebildeten Pflegern und Ärzten für die Behandlung schwerstkranker Kinder. So musste die Berliner Charité kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres einen Aufnahmestopp für seine Kinderkrebsstation verhängen. Grund: Es gab zu wenig Pflegekräfte.

In der Region gibt es Geburtsstationen nur noch in Wittlich, Bitburg und in Trier und zwar im Mutterhaus. Allerdings hat die Klinik im Zuge der Corona-Pandemie die Station an seinem Standort Ehrang im März ins Haupthaus Trier-Mitte verlegt. Damit sollte für den Fall, dass die Zahl der an Covid 19 erkrankten Patienten dramatisch ansteigen sollte, zusätzlich Platz geschaffen werden, um kurzfristig Kapazitäten über das eigens gemeinsam mit dem Brüderkrankenhaus geschaffene Corona-Krankenhaus in Trier anbieten zu können. Doch selbst in der Hochphase der Pandemie ist das Gemeinschaftskrankenhaus mit über 150 Betten für Sars-Cov-2-Patienten zu keiner Zeit an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen. Insgesamt seien dort seit März 380 Patienten, davon 48 auf der Intensivstation, behandelt worden, berichtet Sprenger.