Kostenpflichtiger Inhalt: Dannenfels/Mainz : Klumpen gegen den Klimawandel

Er entwickelt Karten für Waldböden im Land, um kahle Stellen nachhaltig aufzuforsten: Jürgen Gauer von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft. Foto: dpa/Andreas Arnold

Dannenfels/Mainz Der TV begleitete Förster auf einer Exkursion und fragte, wie sie den Wald für das kommende Jahrhundert wappnen.

Die Jahresringe im Holz der Eiche sind dicht aneinander gequetscht und lassen sich kaum zählen. „110 Jahre ist sie alt“, sagt Martin Teuber, der seinen Besuchern kurz die Chance zum Raten gibt und dann gequält lächelt. Denn der Förster aus Dannenfels (Donnersbergkreis) hat mit dem Klimawandel in seinem Revier ein böses Erwachen erlebt.

Die alte Eiche ist tot, viele Bäume im Revier sind krank, Stämme liegen am Boden, verwüstet wie nach einem Orkan, Luftbilder weisen den Wald nur als graue Einöde aus. Was Teuber zeigt, ist trostlos. „Ich hätte nie gedacht, dass es in Rheinland-Pfalz schon einen Wald wie in Portugal gibt“, sagt der Begleiter einer Exkursion, die Forst-Experten durch rheinland-pfälzische Wälder machen. Ulrich Matthes, Leiter des Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen, meint: „Vor zehn Jahren blühte hier noch alles, es war grün. Ich bin schockiert.“

Extra Trierer Forst: Mischwald mit Weißtannen

Gibt es Abgesänge meist nur auf die Fichte, wenn es um das Sterben von Bäumen beim Klimawandel geht, zeigt sich im Donnersbergkreis, wie auch Eichen und Schwarzkiefern leiden, wenn es dauerhaft zu heiß ist und zu wenig schüttet.

Der Regen der letzten Tage ist da nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Teuber kratzt mit den Händen an der feuchten Oberfläche des Waldes, stößt schnell auf trockenen Boden, schüttelt den Kopf. „Nach zwei Zentimetern geht nichts mehr“, sagt er und klatscht sich den Staub aus den Händen. „Bei den Bäumen kommt so kein Wasser an. Starken Regen bräuchten wir fünf, sechs Wochen, damit er was bringt. Mindestens“, meint der Förster.

Geht es um die Zukunft seines Reviers, schwant Teuber Böses. „Wenn Eiche und Kiefer kaputt gehen, sind wir mit heimischen Hauptbaumarten am Ende“, weiß er. Die Erholung vom Klimawandel rein der Natur zu überlassen, wie es Förster wie der bekannte Eifeler Buchautor Peter Wohlleben fordern, kommt im Revier in Dannenfels nicht infrage. „Wir greifen ohnehin gar nicht in die Natur ein. Und trotzdem ist der Wald nicht widerstandsfähig“, sagt Teuber.

Die Hoffnung von Förstern von ihm, um den Wald zu retten, liegt nun in internationalen Arten. Wie dem französischen Ahorn. Auch Baumhasel, Silberlinde, korsischer Schwarzkiefer gelten vielen Förstern im Land – je nach Boden, je nach Witterung – als Bäume, die der Hitze trotzen. Sicher ist das aber nicht, sagt Ulrich Matthes. „Wir wissen erst in 100, 200 Jahren, welche Bäume den Klimawandel überstehen“, sagt der Klimaforscher.“ Das Risiko, dass neue Arten Krankheiten in den Wald bringen, die heimische Arten unter Stress versetzen, bestehe auch.

Genauso breiten sich in der Hitze neue Schädlinge in Scharen aus – wie der Borkenkäfer. „Momentan sind wir in der Phase des Experimentierens und Lernens“, sagt Matthes, der gelernter Forstwissenschaftler ist. Im Land ist derzeit auch in Arbeit, Karten für Waldböden zu erstellen und zu digitalisieren, um nachhaltig aufforsten zu können.

Doch die Zeit drängt. Die Krise des Waldes zieht sich fast durchs ganze Land. 1,8 Millionen Fichten mussten in den vergangenen beiden Jahren gefällt werden, weil der gefräßige Borkenkäfer sich in der Hitze prächtig vermehrte und die Bäume zerstörte. 670 000 Bäume fielen dem Schädling 2018 zum Opfer, mehr als 1,1 Millionen in diesem Jahr.

Besonders hart erwischte es die Eifel, aus der jeder fünfte betroffene Baum kommt. Im Westerwald, der gar die Hälfte der gefällten Fichten stellt, habe manches Forstamt innerhalb von sechs Monaten in diesem Jahr 250 000 tote Bäume gezählt, sagt Bernhard Frauenberger, der das Revier Alteburg im Soonwald leitet und ein abgekratztes Stück Rinde vorführt.

Er deutet auf weiße Punkte darin: Larven, die im Holz zu ausgewachsenen Borkenkäfern reifen und im Sommer 2020 neue Bäume zerstören, wenn das Holz nicht schnell aus dem Wald transportiert werde.

Im Soonwald bleibt es aber nicht dabei, das Holz wegzukarren.

Auch dort tüfteln Förster an Lösungen. Frauenberger führt eine Fläche vor, 13 000 Quadratmeter groß, kahl, verwahrlost, gebeutelt von Sturmschäden und dem Borkenkäfer. Auf ihr soll ein neues Stück Wald entstehen. Wie? „Zu mehr als 90 Prozent verjüngt die Natur den Wald selbst“, sagt Frauenberger. „Weniger als zehn Prozent der Fläche bepflanzen wir neu.“

Dafür setzen die Förster auf so genannte Klumpen – ein paar Quadratmeter große Stellen, in die sie 20 bis 40 Pflanzen einsetzen. Bis daraus Bäume erwachsen, dauere es aber Jahrzehnte, erläutert Frauenberger. Geduld ist gefragt. Dazu brauche es Jagten, um Wild zu erlegen, das die kleinen Pflanzen sonst fresse.

Ein paar Kilometer weiter im Soonwald zeigt Anne-Sophie Knop, dass sich ein Wald der Zukunft auch in einem intakten Stück bauen lässt. Um sie herum stehen (noch) ausgewachsene Fichten, daneben stecken Fähnchen die Klumpen ab, aus denen jetzt noch zaghaft verschiedene Baum-Arten sprießen, die in Jahrzehnten den neuen Wald bilden sollen. Die Klumpen.

Knop ist zugleich der große Stolz der Branche und dient als Vorbild. Sie ist die jüngste Försterin, Fernsehen und Lokalmedien in Rheinhessen haben die 26-Jährige bereits porträtiert. „Es braucht gute Leute, die den Wald betreuen. Doch der Nachwuchs fehlt“, sagt Landesforst-Leiter Jens Jacob.

Eine Pensionierungswelle rolle auf die Förster zu, sagt er. 15 Ingenieure stelle der Landesforst jährlich ein, doppelt so viele müssten es sein, um den Herausforderungen des Klimawandels gerecht zu werden, sagt Jacob.