Köln : „Bye bye my love“: Kölner Karnevals-Kultband Bläck Fööss hat traurige Nachricht für ihre Fans

Trier Knapp einen Monat vor Beginn der Karnevals-Session in Köln sorgt die wohl bekannteste Fastelovends-Band der Stadt, die Bläck Fööss, für feuchte Augen bei ihren Fans.

Sie sind die Kölner Karnevalsband, originaler geht’s nicht: die Bläck Fööss. Gegründet 1970, schunkelten sich seitdem Tausende Jeckinnen und Jecke zu ihren Songs durch die Karnevalshallen am Rhein - und sicher auch an Mosel, Kyll und sonst wo in der Region Trier. Selbst der größte Karnevals-Muffel hat schon mal gehört von Klassikern wie Mer losse d’r Dom en Kölle, Drink doch eine met, Bye, bye my love oder Dat Wasser vun Kölle. Am Dienstag, knapp vier Wochen vor Beginn der Karnevalssession am 11.11., haben die Fööss nun eine Nachricht verkündet, die ihre Fans wohl ziemlich wehmütig werden lassen dürfte: Die Band hatte zu einer Pressekonferenz in die Lanxess-Arena geladen, um eigentlich über das geplante Silvesterkonzert in der Riesen-Halle am Rhein zu informieren.