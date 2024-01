Bauernproteste ab Montag und drohender Bahnstreik Wird 2024 ein Streikjahr in Deutschland?

Wegen der Demonstrationen ist mit chaotischen Zuständen im Berufsverkehr zu rechnen. Weil sich die Demonstranten zunächst an mehreren Orten sammeln, um dann in Konvois zu den Veranstaltungsorten in den Städten zu fahren, wird mit teils massiven Behinderungen gerechnet. Die Einschränkungen dürften sich mancherorts – etwa in Trier – sogar bis in den Nachmittag hineinziehen. Die Trierer Stadtverwaltung hat wegen des drohenden Verkehrsinfarkts sogar dazu aufgerufen, am Montag das Auto stehen zu lassen und im Homeoffice zu arbeiten.