Kolumne Nachgedacht Warum Schulen wahre Integrationsmaschinen sein können

In rechten Internetforen wird zu Videos aus Moskau oder Budapest gefragt: Fällt euch etwas auf? Gemeint ist, dass alle Abgebildeten weiß sind. So müsse es auch in Deutschland wieder werden, heißt es dann. Ich war kürzlich bei einem Einschulungsfest an einer Grundschule in Berlin. 90 aufgeregte Gesichter, 90 Schultüten, 90 mal der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Und viele stolze Eltern. Drei Viertel der Kinder dieser Schule sind „nichtdeutscher Herkunft“. Sie kommen aus 45 Nationen und allen Erdteilen.