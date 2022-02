Meinung : Kommentar zu Lockerungen: Luxemburger Gelassenheit, statt German Angst

Luxemburg Luxemburg hat am Freitag angekündigt, dass es ab nächster Woche einige Corona-Regeln lockern will. Deutschland dagegen bleibt bei seinen strikten Maßnahmen.

Corona sei nicht vorbei, sagte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel am Freitag. Aber es sei an der Zeit, den Menschen ihre Freiheit wieder zurückzugeben und Einschränkungen aufzuheben. Die aktuelle Lage – keine deutlich steigenden Zahlen der Covid-Patienten in den Kliniken, keine Überlastung der Intensivstationen, überwiegend milde Verläufe – erlaube nun umfassend zu lockern. Und das wohlgemerkt bei einer Inzidenz, die fast doppelt so hoch ist wie in Deutschland.